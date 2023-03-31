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الحكومة: إنشاء وتطوير 7 مستشفيات جامعية بـ5.1 مليار جنيه العام الجارى

الجمعة، 31 مارس 2023 03:00 ص
الحكومة: إنشاء وتطوير 7 مستشفيات جامعية بـ5.1 مليار جنيه العام الجارى مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

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تستهدف الحكومة الانتهاء من إنشاء وتطوير سبعة مستشفيات جامعية، بتكلفة كلية 5.1 مليار جنيه، واعتمادات لعام 22/2023 قدرها 1.1 مليار جنيه، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
 
وتأتي هذه المشروعات في إطار حرص خطة 22/23 واتفاقا مستهدفات خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والمبادئ الرئيسة للاستراتيجية الإنسان، والتي تحرص على مواصلة تفعيل البرامج والمبادرات والمشروعات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، وتوفير التغطية الصحية الشاملة، مع ضمان جودة الخدمات المقدمة. 
 
وترتكز خِطَة الدولة للنهوض بالخدمات الصحية على ثلاثة محاور رئيسة أولها مبادرة 100 مليون صحة التي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي وتوفير العلاج بالمجان، وتشمل المبادرة أيضا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية، و منظومة التأمين الصحي الشامل التي تعمل على التغطية الصحية الشاملة لكافة أفراد المجتمع. 
 
 وعلى صعيد جميع المحافظات، تأتي مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية في الريف. 
 

 


مجلس النواب

مجلس الشيوخ

الحكومة

المستشفيات الجامعية

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