وقال رايدر ـ فى تصريح أوردته قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، إن "واشنطن ستواصل استخدام الخيار العسكرى، كما فعلت عند الضرورة للرد على الهجمات فى سوريا".

وشدد رايدر على استقرار الحالة الصحية للأمريكيين الذين أصيبوا في هجمات الأسبوع الماضى على سوريا.

ويأتي هذا التصريح عقب ساعات من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية مقتل 8 عناصر مسلحة في سوريا، في هجمات جوية وقصف مدفعي أمريكي، ردا على هجمات التي أدت إلى مقتل متعاقد أمريكي وإصابة 6 آخرين.

