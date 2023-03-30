وزير الشباب والرياضة: نعمل على حل مشكلات كافة الأندية الرياضية مع التأمينات كما فعلنا مع الضرائب

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الإجتماعية، لمناقشة كافة الأمر الخاصة ب التامينات الاجتماعية على المؤسسات الشبابية والرياضية ومنها تعاقدات اللاعبين بالأندية الرياضية مع الهيئة وبالتنسيق مع لجنة التأمينات بالوزارة، بحضور لفيف من قيادات الوزارة وهيئة التأمينات، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تناول الإجتماع، مناقشة أوضاع، جدولة مديونيات الهيئات والمؤسسات الشبابية والرياضية، التأمين علي كافة الرياضيين، مناقشة لجنة التأمينات بالوزارة ووضع الاختصاصات ومناقشة المعوقات التي تواجه الوزارة في قطاع التأمينات وكيفية تذليلها، وذلك مناقشة التحول الرقمي لملفات العاملين بالوزارة والمنشآت النابعة لها بشأن ملف التأمينات الإجتماعية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، علي التنسيق والتعاون مع هيئة التأمينات الإجتماعية لجدولة مديونيات الهيئات والمؤسسات الشبابية والرياضية، كما فعلت الوزارة مع الضرائب مع كافة الأندية الرياضية، مشيرًا إلى حل المشكلات وتذليل العقبات ووضع كافة التسهيلات مع التأمينات التي ترتفع مديونياتها لدي الأندية ، متعهدًا بتقديم كافة التسهيلات في هذا الشأن طبقًا للوائح المنظمة لذلك، ونوه الوزير إلي اهتمامه الشخصي بشكل كبير في موضوع التأمين علي الرياضيين وخاصًة القدامي، متوجهًا بالشكر والامتنان لهيئة التأمينات علي تفهمها الأمر.

وفي سياق ذلك، أشار وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تتوجه إلى التحول الرقمى فى مختلف مشروعاتها وخدماتها فى ضوء سياسة الدولة المصرية نحو التحول الرقمى، الذي ارتكز بالأساس وانطلقت معالمه من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأصبح واحداً من أهم معالم التطور والإنجاز والنهضة الشاملة التي شهدتها مصر، وأصبح أحد أهم ركائز انطلاق الجمهورية الجديدة.

من جانبه، توجه اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الإجتماعية، بالشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة، متعهدًا بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم والتسهيلات وجدولة المديونيات السابقة علي كل الهيئات والمؤسسات الشبابية والرياضية، وذلك طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن.







