اعرف طريقة تنظيف زجاجة المياه الخاصة بك لتجنب الجراثيم

كتبت ميرفت رشاد

الماء ضرورى لا يمكننا العيش بدونه، لذلك نحمل زجاجات المياه في كل مكان نذهب إليه، بينما يبدو أنها أفضل طريقة لإكمال مدخولك اليومي من المياه، ولكن تبين أن زجاجة الماء الخاصة بك ليست محصنة ضد الجراثيم، زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام يمكن أن تحتوي على بكتيريا تفوق 40000 مرة من البكتيريا الموجودة في مقعد المرحاض، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

ما مدى خطورة البكتيريا التي تعيش على زجاجات المياه الخاصة بك؟

وجد الباحثون نوعين من البكتيريا، عندما قاموا بمسح أجزاء من زجاجات مياه مختلفة ثلاث مرات، يمكن أن تسبب البكتيريا سالبة الجرام التهابات تزداد مقاومة للأدوية ، بينما يمكن أن تؤدي أشكال معينة من العصيات إلى اضطرابات الجهاز الهضمي، وجدوا أن الزجاجات يمكن أن تنقل أربعة أضعاف البكتيريا مثل فأرة الكمبيوتر ، وحوض المطبخ ، و14 مرة أكثر من وعاء الماء الخاص بالحيوان الأليف.

الآثار الجانبية لزجاجات المياه التي يعاد استخدامها

قال عالم الأحياء الدقيقة في جامعة ريدينغ ، الدكتور سايمون كلارك ، إن الفم البشري يحتوي على مجموعة متنوعة وعدة بكتيريا لذلك ، ليس من غير المتوقع أن تكون زجاجات المياه مغطاة بالجراثيم ،على الرغم من أن الزجاجات قد تكون بمثابة أرض خصبة لكميات عالية من البكتيريا ، إلا أن عالم الأحياء المجهرية يقول إنها قد لا تكون ضارة.

أشياء يجب وضعها في الاعتبار أثناء غسل زجاجات المياه

1. اغسل زجاجة الماء القابلة لإعادة الاستخدام مرة واحدة على الأقل يوميًا، يمكنك تنظيفه باستخدام الماء الدافئ وصابون غسيل الأطباق، افرك الزجاجة بفرشاة بشكل صحيح ونظف الجدران والأسفل والداخل والغطاء جيدًا.

2. لا تنس تجفيف الزجاجة بمنشفة ورقية أو منشفة أطباق لمنع البكتيريا من الازدهار على زجاجة الماء، يمكنك أيضًا تركه يجف في الهواء مع إزالة الغطاء.

لا تنس أبدًا تنظيف غطاء زجاجة الماء . مثل الزجاجة ، نظف زجاجة المياه الخاصة بك باستخدام الماء الدافئ وسائل غسيل الأطباق كل يوم.

3. إذا لم تغسل الزجاجة منذ فترة ، وتحتاج إلى تنظيف أكثر كثافة ، جرب الخل أو صودا الخبز لتنظيفها، قد يساعدك هذان المنتجان في التخلص من الرائحة أيضًا.

4. إذا كنت تستخدم صودا الخبز ، أضف ملعقتين صغيرتين من صودا الخبز مع الماء الدافئ واترك الخليط في الزجاجة طوال الليل، نظف زجاجة الماء في صباح اليوم التالي بشكل صحيح.

5. يمكنك ملء زجاجة الماء بالخل المخفف ، ورجها وتركها طوال الليل، يمكنك التخلص منه في صباح اليوم التالي وشطف الماء.