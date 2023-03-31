ونقل راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية عن المسئولين قولهم إنه تم إنقاذ 18 شخصا فضلا عن العثور على 35 شخصا قتلى و16 آخرين مصابين.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام محلية في الهند بأن 75 من أفراد الجيش وفرق الإنقاذ بذلوا قصارى جهودهم من أجل إزالة الأنقاض، مستخدمين الحبال والسلالم من أجل انتشال الأشخاص الذين سقطوا في البئر الكائن في مجمع المعبد.