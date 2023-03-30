مصرع 8 أشخاص جراء انهيار هيكل مبنى خلال مهرجان دينى بولاية "ماديا براديش" الهندية

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أعلنت الشرطة الهندية، اليوم /الخميس/، مصرع ثمانية أشخاص على الأقل جراء انهيار هيكل مبنى بينما كان يتواجد به حشد كبير من المصلين للاحتفال بمهرجان دينى.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن مفوض الشرطة ماكراند ديوسكار قوله إن حوالى 35 شخصا سقطوا في البئر الكائن فى مجمع المعبد فى مدينة "إندور" بوسط ولاية "ماديا براديش" عندما انهار الهيكل وغطته الأنقاض المتساقطة.



وقد أمرت سلطات الولاية بإجراء تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات وقوع الحادث، بينما أفادت تقارير إخبارية محلية بأن سلطات المعبد قد توقفت عن استخدام البئر منذ سنوات وغطته بالهيكل الذي انهار في حادث اليوم.