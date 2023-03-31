اليوم السابع
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الجمعة، 31 مارس 2023 01:37 م
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إيداع كلب بجهة بيطرية عقب استغاثة من مواطنين بترويعهم فى مدينة نصر

الجمعة، 31 مارس 2023 01:36 م
إيداع كلب بجهة بيطرية عقب استغاثة من مواطنين بترويعهم فى مدينة نصر كلب-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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رصدت الجهات المختصة منشورًا يتضمن إستغاثة أهالى إحدى المجمعات السكنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة من قيام أحد الأشخاص بتربية كلب يقوم بترويع المواطنين داخل إحدى المجمعات السكنية بالقاهرة وتهديد الأطفال

بالانتقال والفحص تم التقابل مع (مالك الكلب المشار إليه– مقيم بالمجمع السكنى محل البلاغ) وأقر بقيامه بتربية الكلب داخل الحديقة الملحقة بمسكنه، وأضاف بأنه غير مرخص.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة تم إيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية المختصة لعدم وجود ترخيص للكلب، وقام مالك الكلب بتوقيع تنازل عنه لتلك الجهة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


ايداع كلب

جهة بيطرية

ترويع المواطنين

الاجهزة الامنية



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