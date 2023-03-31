أمن الجيزة يكشف غموض العثور على جثة طفلة وسط المقابر فى أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، غموض العثور على جثة طفلة ملقاة وسط المقابر في أوسيم، حيث تبين أن خالها أنهى حياتها، وأنه يعاني من مرض نفسي، كما أن جدتها تخلصت من جثتها وسط المقابر، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 4 سنوات، وسط المقابر في أوسيم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الطفلة مصابة بحروق، وعقب تحديد هويتها تبين أن خال الطفلة يعاني من مرض نفسي، وأنه سكب عليها ماء مغلي مما أسفر عن مصرعها.

وأشارت تحريات رجال المباحث أن جدة الطفلة تخلصت من الجثة وسط المقابر، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.