وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي، حسبما أوردته صحيفة "موسكو تايمز" الروسية، بأن يشتبه بأن جيرشكوفيتش، وهو مواطن أمريكي، متورط في جمع "معلومات سرية" حول شركة دفاع روسية.

وكانت تقارير إعلامية محلية سابقة قد أشارت إلى أن جيرشكوفيتش كان في مدينة يكاترينبرج الروسية؛ لتغطية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ومجموعة (فاجنر)، وبينما فر غالبية الصحفيين المستقلين العاملين في روسيا من البلاد العام الماضي بعد إقرار قوانين رقابة صارمة، واصل العديد من الصحفيين الأجانب العمل داخل البلاد.