أمن الأقصر يضبط 5 آلاف قطعة ألعاب نارية بحوزة عدد من البائعين بإسنا.. صور

نجح رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، في ضبط 5 آلاف قطعة ألعاب نارية بحوزة عدد من البائعين بمدينة إسنا، والتي يبيعونها للأطفال والشباب وتتسبب في إزعاج وترويع المواطنين في الشوارع خلال شهر رمضان المبارك.

البداية كانت بخروج حملات مكثفة في شوارع الاسطبل والبحر وأحمد عرابي بمدينة إسنا، للسيطرة بعد شكاوي المواطنين من ممارسات الأطفال والشباب باستخدام الألعاب النارية في ليالي شهر رمضان المبارك، ونجحت الحملات في ضبط 5 آلاف صاروخ متنوع بإجمالى 150 علبة من بمب وصواريخ متنوعة وألعاب نارية، لخطورتها علي الأطفال وتسببها في إزعاج وذعر بين المواطنين بالشوارع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري مواصلة الحملات يومياً على بائعين الألعاب النارية بشوارع الأقصر.