أسباب الإصابة بالدمامل فى العين وطرق التخلص من العدوى البكتيرية

كتبت فاطمة خليل

الدمل هي عدوى بكتيرية تظهر في الجفن العلوي أو السفلي وتحدث عادة في كلتا العينين، في مواقع مختلفة على طول الجفن، والسبب وراء الدمل هو أن الغدد الدهنية بالقرب من قاعدة الرموش تصبح مسدودة وتسبب تهيجًا والتهابًا وأحيانًا عدوى بكتيرية.

كل ما تحتاج لمعرفته حول أسباب وعوامل خطر الإصابة بدمل الجفن

أسباب وعوامل الخطر التي تسبب دمل الجفن

دمل الجفن هو عدوى تحدث عادة بسبب انسداد الغدد الدهنية في الجفون، بصرف النظر عن انسداد الغدد الدهنية ، يمكن أن تؤدي العدوى البكتيرية أيضًا إلى تكوين دمل، يمكن أن تزيد الأسباب التالية من فرص الإصابة بالدمل:

1. استعمال مستحضرات التجميل بعد انتهاء صلاحيتها

2. عدم إزالة مكياج العيون قبل النوم

3. عدم تعقيم العدسات اللاصقة قبل وضعها في العين

4. تغيير العدسات اللاصقة دون غسل اليدين جيداً

5. عدم كفاية التغذية

6. عدم الحصول على نوم سليم

على الرغم من أن الدمل ليس معديًا ، إذا كان الفرد يعاني من دمل ، فلا ينبغي على الشخص الآخر مشاركة المناشف أو مناشف الوجه سيساعد في تقليل خطر انتقال العدوى لأنه قد تكون هناك بكتيريا متبقية على المناشف.

الوقاية وعلاج الدمل

على الرغم من أن معظم النتوءات الحمراء بالقرب من حافة الجفن غير ضارة، وغالبًا ما لا تظهر على الإطلاق. وعادة ما تلتئم من تلقاء نفسها في 2-4 أيام ، ولكن يمكن أن تكون الدمل مصدر إزعاج.

في هذه الأثناء، هناك بعض العلاجات المنزلية التي قد تساعدك على التخلص من الدمل بسرعة، أو على الأقل تقليل بعض الانزعاج والتورم الذي يصاحب الدمل غالبًا.

1. نظف الجفون بمحلول الماء والصابون

اخلط الماء بصابون لطيف (يمكن أيضًا استخدام شامبو الأطفال الخالي من الدموع) ثم استخدمي قطعة قطن أو قطعة قماش لمسح الجفون بالمحلول.

يجب أن يستمر يوميًا حتى يلتئم الجرح تمامًا بالإضافة إلى ذلك ، فإن تنظيف الجفون بانتظام قد يمنع أيضًا ظهور الدمل في المستقبل.

2. استخدام كمادة دافئة

الضغط الدافئ هو الطريقة الأكثر فعالية للتخلص من دمل الجفن يساعد دفء الضاغط على إخراج القيح إلى السطح ويذيب القيح والزيت حتى يمكن للغرز أن يستنزف أو يضغط بشكل طبيعي.

3. غسل اليدين بانتظام

اغسل يديك بانتظام لمنع وصول الجزيئات إلى العين وانسداد الغدد، يمكن أن يمنع ذلك من انتشار الدمل ويقلل أيضًا من تهيج الدمل الموجود.

4. لا تفرقع الدمل

لا ينبغي للفرد أن يفرقع أو يفرك أو يخدش أو يضغط على الدمل ، حيث يمكن أن يؤدي ظهور الدمل إلى فتح المنطقة ، مما يتسبب في جرح أو إصابة في الجفن ، ويمكن أن يؤدي إلى العديد من المضاعفات.

5. تغيير عادات المكياج

يمكن أن يؤدي تغطية الدمل بوضع المكياج إلى إبطاء الشفاء وقد يؤدي إلى تهيج المنطقة المصابة من الدمل. أيضًا ، يمكن أيضًا أن تنتشر المزيد من البكتيريا في المنطقة عن طريق فرش المكياج وأقلام الرصاص.

6. كريم مضاد حيوي

قد يصف لك طبيب العيون مرهمًا مضادًا حيويًا للمساعدة في مكافحة البكتيريا المسببة للعدوى.

لا يساعد مرهم المضاد الحيوي على تصريف الدمل فحسب ، بل يساعد أيضًا على منع العدوى. إذا كانت العدوى أكثر شدة أو انتشارًا ، فقد يصف لك الطبيب المضادات الحيوية عن طريق الفم.

7. أكياس الشاي الدافئ

تحتوي أكياس الشاي على مادة الكافيين ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقليل التورم حول المنطقة المصابة من الدمل، كما أنه يساعد على تقليل الالتهاب والانتفاخ والتهيج.

8. التدليك

قم بتدليك المنطقة المصابة بأيدٍ نظيفة، مما قد يساعد في تصريف الدمل ومع ذلك ، يجب ألا تفعل ذلك إذا كان يؤلمك أيضًا ، لا تلمس العينين بأيدي متسخة وحافظ على نظافة المنطقة بمجرد أن تجف.