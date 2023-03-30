303 ألف جنيه مساعدات من مدرسة ضمن مبادرة حياة كريمة بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مبادرة حياة كريمة بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية بمدرسة وحدة مسير تعليم أساسي، لسداد مصروفات مدرسة لـ 150 طالب وطالبة بالمدرسة بتكلفة 41 ألف و50 جنيه، وشراء وتوزيع زي مدرسي وأدوات مدرسية "كراريس،حقائب مدرسية ، أقلام" بتكلفة 75 ألف جنيه ، شراء وتوزيع ملابس خروج بيتي وأحذية للطلاب غير القادرين وأسرهم بتكلفة 70 ألف جنيه ، تجهيز وتوزيع 300 شنطة رمضان تشتمل على" سكر ، زيت طعام، سمن، بلح ، لوبيا، أرز ؛ عدس ، فول ، ملح ، مربى ، شاي"، لأسر التلاميذ غير القادرين بتكلفة 90 ألف جنيه، وصك الخير لشراء مستلزمات الأسرة باجمالى 10 آلاف جنيه، وملابس اهلا بالعيد بتكلفة 12 ألف جنيه.

يأتي ذلك تفعيلاً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وانطلاقاً من رؤية وزارة التربية والتعليم للدور الفاعل الذي لعبه المجتمع المدني ومجالس الأمناء والآباء والمعلمين باعتبارهم شركاء أساسيين في تنفيذ الخطة الإستراتيجية للتعليم.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمبادرة التي أطلقتها المديرية والمسابقة بين المدارس، لتقديم المساعدات للطلاب المنتمين للأسر الأولى بالرعاية، والاسرة المستحقة، لسداد المصروفات الدراسية، وتوفير مستلزمات الأسر وملابس أهلاً بالعيد.

جاء ذلك بحضور كل من مصطفى مرعى، مدير عام التعليم العام، وسامح داود، مدير عام إدارة شرق كفرالشيخ، وجميله جناج، وكيل الادارة، ومحمد الدفراوي، موجه عام التربية الاجتماعية، ومحمد زكي حلمي، رئيس مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية، وزينب ابراهيم ندا، وكيل مكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية، وهانى حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، وأمين الغفلول، موجه أول إدارة شرق كفر الشيخ، وكرم عزام، رئيس مجلس أمناء الإدارة، ومحمد عبدالرحمن عيسى، مدير مجمع وحدة مسير تعليم أساسي، وماهر عبد الستار عطا، الأخصائي الاجتماعي المشرف على المبادرة بمدرسة وحدة مسير تعليم أساسي.

وبهذا تم تقييم مبادرة حياة كريمة لأبنائنا الطلاب ب27 مدرسة ب 9 إدارات تعليمية بإجمالى مبالغ مساعدات، لأبنائنا الطلاب، وأسرهم مليون وسبعمائة ألف وستون جنيه، ويستكمل تقييم المبادرة الأسبوع المقبل بإدارات ( الرياض بلطيم سيدى غازى الحامول).

وانطلقت مسابقة مبادرة حياة كريمة لطلاب المدارس، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، للمساهمة في سداد الرسوم المدرسية وتوفير المستلزمات الضرورية، لأبنائنا الطلاب غير القادرين وأسرهم بداية من 23 أكتوبر الماضي، بعمل مسابقة بين جميع المدارس (المراحل الثلاث)، لاختيار 3 مدارس فائزة بالمركز الأول على كل إدارة، وجرى بدأ تقييم المدارس على مستوى المحافظة بداية من 20 مارس 2023 حتى 5 إبريل المقبل.

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مجمع مدارس وحدة مسير تعليم أساسي التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ، وتفقد ورشة عمل للطالبات وعرض نماذج من أعمالهم الفنية، وحجرات رياض الأطفال، مشيداً بمعلمات رياض الأطفال، وتابع مسرحة المنهج للاطفال، مقدماً الشكر للاطفال والمعلمات، وهنأهم بقدوم شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات وناقش الطلاب في عدد من الموضوعات الدراسية، وسألهم فيما درسوه كما تفقد المعامل.



توفير الملابس للأسر الأول بالرعاية



جانب من توفير احتياجات الاسر



جانب من محتويات المعرض



محتويات المعرض