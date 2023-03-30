المدارس الرسمية الدولية تمد فترة التقدم لرياض الأطفال للعام المقبل حتى 15 إبريل

كتب محمود طه حسين

قررت المدارس الرسمية الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مد فترة تسجيل التقدم لرياض الأطفال للعام الدراسي المقبل حتى 15 إبريل المقبل نظرا لاقبال أولياء الأمور على التقديم.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للمستوى الأول (FS1) بمرحلة رياض الأطفال بكافة فروع المدارس الرسمية الدولية (IPS) للعام الدراسي 2024/2023، وذلك من يوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2023 حتى 15 أبريل 2023.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن التقديم من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على شروط الالتحاق (ENROLLMENT CONDITIONS) عن طريق QR Code الخاص بها.

2- الدخول علي لينك التقديم من QR code الخاص بالفرع المراد التقديم به.

3- ملء البيانات المطلوبة.

وتضم تضم المدارس الرسمية الدولية (IPS) التي تدرس مناهج IG الفروع التالية: - المدرسة الرسمية الدولية بالشروق.

- المدرسة الرسمية الدولية بالعبور.

- المدرسة الرسمية الدولية ببورسعيد 1.

- المدرسة الرسمية الدولية ببورسعيد 2.

- المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة.

- المدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية.

- المدرسة الرسمية الدولية بدمياط.

- المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ.

- المدرسة الرسمية الدولية بزهراء مدينة نصر.

- المدرسة الرسمية الدولية بمصطفى النحاس.

- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر 1.

- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر 2.

- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر 3.

- المدرسة الرسمية الدولية بطنطا.

- المدرسة الرسمية الدولية بالعاشر من رمضان.

- المدرسة الرسمية الدولية بالعاصمة الإدارية.

- المدرسة الرسمية الدولية بالنوبارية

- المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم.

- المدرسة الرسمية الدولية بروض الفرج.

- المدرسة الرسمية الدولية بالتجمع الخامس.

وقالت الوزارة، إن المدارس الرسمية الدولية تحظى برعاية الدولة، لتقديم خدمة تعليمية متميزة، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف التوسع فى أعداد هذه المدارس خلال المرحلة المقبلة، والعمل على توفير كافة الإمكانات اللازمة لهذه النوعية من التعليم، وإعداد الفصول بالشكل المناسب، بالإضافة إلى كفاءة المعلمين واتباعهم الطرق الحديثة للتدريس.

الجدير بالذكر أن المدارس الرسمية الدولية تعمل بالنظام البريطاني وهو مشروع كبير ترتكز فلسفته على تقديم خدمة تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصري، وذلك بدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية بجمهورية مصر العربية.