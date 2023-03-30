وكيل تموين الأقصر: تلقينا 3946 شكوى وتم إنجازها بنسبة 100% لخدمة المواطنين

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار، لـ"اليوم السابع"، أنه منذ يناير 2011 وحتى مارس 2023 بلغ معدل إنجاز المديرية للشكاوى 100%، حيث تم الرد على إجمالي عدد 3946 شكوى مقدمة ببوابة منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة (رئاسة مجلس الوزراء)، والتى شملت 3636 شكوى فردية، و310 شكوى جماعية، وذلك بمعدل إنجاز قياس آداء 100 % والجهات الأخرى المختلفة خاصة بإيقاف بطاقات تموينية، وتلف بطاقة تموينية، وعدم إضافة زوجة وأبناء غير مستفيدين، وعدم الحصول على منحة الدعم الإستثنائي، وعدم إضافة مواليد، وارتفاع أسعار السلع وإدارة منشآت بدون ترخيص .. الخ.

وكان قد عقد محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، لقاء "اليوم المفتوح" مع المواطنين، للاستماع إلى شكواهم، والاستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون، وذلك بحضور محمود فاروق مدير إدارة خدمة المواطنين، بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ومن جانبه، وجه محافظ الأقصر، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى .

وأضاف محافظ الاقصر، أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة ، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.