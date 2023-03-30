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طرح دواجن مجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 65 جنيها للكيلو

الخميس، 30 مارس 2023 03:00 م
طرح دواجن مجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 65 جنيها للكيلو دواجن مجمدة - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية جميع السلع الغذائية  وغير الغذائية بأسعار مخفضة أيضا طرح الدواجن  المجمدة  بسعر 65 جنيها للكيلو، وذلك في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين في ظل ازمة التضخم العالمية، كما تستمر وزارة التموين في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة. 

على جانب آخر، تمد وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ وفروع معارض " أهلا رمضان " بالسلع الغذائية بشكل يومى لتلبية احتياجات المواطنين فى ظل الإقبال الكبير فى التوافد على المنافذ لشراء السلع بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، كما خصصت وزارة التموين أقسام داخل المجمعات الاستهلاكية كفروع لمعارض "أهلا رمضان "، حيث يوجد مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية يكفى احتياجات المواطنين فى المتوسط من 4.5 إلى 6 أشهر .

وكان  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  قد وجه بتوفير كافة السلع الغذائية لمعارض " أهلا رمضان " كما توفر الوزارة ما يقرب من 31 سلعة على بطاقات التموين، تتضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن المقررات التموينية، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كذلك توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة. 


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فروع معارض اهلا رمضان

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سعر الدواجن

سعر الدواجن بمنافذ التموين



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