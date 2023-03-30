اليوم السابع
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وكيل "تعليم الغربية": استمرار مجموعات الدعم للطلاب داخل المدارس بأجور رمزية

الخميس، 30 مارس 2023 07:35 م
وكيل "تعليم الغربية": استمرار مجموعات الدعم للطلاب داخل المدارس بأجور رمزية مجموعات دراسية -أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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أكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على استمرار أعمال مجموعات الدعم التي تقدمها مديرية التربية والتعليم لتقديم الدروس لطلاب صفوف النقل بمختلف مراحلها فى الفصل الدراسي الثاني.
 
وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن المجموعات تحظي بقبول وتفاعل إيجابي من الطلاب وحرصهم على الحضور والاستماع والحصول على معلومات وافيه في كافة المواد الدراسية.
 
وأشار إلى أن المجموعات تقدم للطلاب داخل المدارس  برسوم رمزية، مع توفير المناخ المناسب والإضاءة والشاشات التعليمية، مؤكدا على استمرار أعمال هذه المجموعات وإجراء المتابعات المستمرة لها.

 


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