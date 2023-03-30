وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادى يستهدف التوسع فى الاستثمار بقطاع التعليم

كتبت أسماء أمين

تفقدت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مدرسة مدينتي للغات، إحدى المدارس الوطنية الدولية المتميزة ‎التي يتولى تطويرها صندوق مصر السيادي بالشراكة مع منصة مصر للتعليم المملوكة للصندوق الفرعي للتعليم التابع لمصر السيادي؛ ‎وذلك للاطلاع على النموذج التعليمي المطبق بها.

وخلال الجولة أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن التوسع في الاستثمار في قطاع التعليم من جانب صندوق مصر السيادي وكذلك مع شركاء التنمية من القطاع الخاص يتوافق مع توجهات الدولة ورؤية القيادة السياسية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، مشيرة إلى أن الصندوق يستهدف التوسع في المحافظات من خلال إنشاء مدارس جديدة وشراء مدارس قائمة تطمح منصة مصر للتعليم إلى تحسينها وتعظيم قيمتها.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمار في تقديم تعليم متميز بتكلفة معقولة أول خطوات تحقيق التنمية المستدامة وتدعيم رأس المال البشري المصري بمؤهلات تناسب متطلبات العصر، مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة إلا من خلال الاستثمار في تعليم الأجيال القادمة.

وأوضحت السعيد، أن الدولة المصرية تستهدف تطوير قطاع التعليم المصري وجعله جاذبا لاستثمارات محلية وأجنبية، مؤكدة أن كافة مؤسسات الدولة تعمل بتنسيق تام مع شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين، بما يعزز جهود التنمية الشاملة والمستدامة.

من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي أن المدرسة تمثل نموذجًا للشراكة الفعالة مع القطاع الخاص في تطوير قطاع التعليم، والتي أثبتت بدورها نجاحا كبيرا في التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأشار الوزير إلى أن المدرسة تعكس ما تقدمه المدارس الوطنية الدولية المتميزة من تعليم عالي الجودة وفقا لأفضل المعايير الدولية وبأسعار معتدلة، والتي من المستهدف التوسع بها خلال المرحلة المقبلة في إطار الاستثمار في قطاع التعليم وفق رؤية القيادة السياسية والخطة الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال مشروعات استثمارية ترتبط بشكل وثيق بأولويات الدولة المصرية التي ترتكز على الاستثمار في العنصر البشري كمكون أساسي لعملية التنمية الشاملة.

وأشاد الدكتور رضا حجازي بهذا النوع من المدارس التي تقدم نموذجًا تعليميًا متميزًا يحافظ على الهوية الوطنية من خلال دراسة المنهج المصري بما يتوافق مع المعايير العالمية، حيث حازت هذه المدارس على ثقة أولياء الأمور وحققت نجاحات فى ظل الإقبال عليها.

شملت الجولة تفقد الفصول التعليمية ومعامل التكنولوجيا واللغات والأنشطة وملاعب المدرسة، وجلسات القراءة، كما تفقد الوزيران معمل العلوم، ومعمل STEM، وشهد الوزيران، خلال الزيارة عرضًا للمجمع التعليمي بالقرية الكونية والذي تم إنشاؤه على مساحة تبلغ حوالي 50 فدانًا، ويضم خمس مدارس تستوعب من 5 آلاف إلى 10 آلاف طالب، حيث ستقوم هذه المدارس بتدريس المناهج المصرية بملامح ومواصفات دولية (أمريكي وبريطاني وفرنسي)، بالإضافة إلى تقديم الخدمات التعليمية المتميزة، وسيتم يتم افتتاح أول 4 مدارس خلال شهر سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن مدرسة مدينتي للغات تضم حوالي 2700 طالب وتبلغ مساحتها 50 ألف متر مربع وقد بدأ تطوير المدرسة عام 2018 بالشراكة بين صندوق مصر السيادي ومنصة مصر للتعليم، وتطبق المدرسة نموذجًا يتوافق مع المعايير العالمية والمنهج المصري.

شارك في الجولة التفقدية أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وإيهاب رزق، رئيس قطاع الموارد البشرية بالصندوق، وسيف صالح، معاون وزيرة التخطيط للسياسات العامة والاستثمار، ومن وزارة التربية والتعليم الدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري، والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والدكتورة إيمان عبد الله مدير عام إدارة القاهرة الجديدة التعليمية.