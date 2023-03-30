هل الفراولة جيدة لتبييض الأسنان؟

كتبت فاطمة خليل

تعتبر الفراولة فاكهة مفيدة لصحتنا، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، كما أنها تحتوي على عدد صحي من المركبات التي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ويمكن استخدامها أيضاً لتبييض الأسنان، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الفراولة لتبييض الأسنان، بحسب موقع "Health".

ما هى فوائد الفراولة لتبييض الاسنان؟

يقال إن الفراولة تحتوي على عامل تبييض طبيعي يسمى حمض الماليك، لكن تركيز حمض الماليك في الفراولة منخفض نسبيًا، هذا يعني أنه سيتعين عليك تناول عدد كبير من الفراولة لرؤية أي آثار تبييض ملحوظة على أسنانك.

كما أن محتوى السكر في هذه الفاكهة الحلوة يمكن أن يكون ضارًا للأسنان ، خاصة إذا كنت تستهلكها بكميات كبيرة. ينصح بغسل فمك بالماء بعد تناول الفراولة أو فركها على أسنانك لإزالة أي سكر أو حمض متبقي من أسنانك.

الفراولة قد توفر بعض فوائد التبييض الخفيفة ، لكن لا ينبغي الاعتماد عليها كحل أساسي لتبييض الأسنان، يشدد على الحفاظ على عادات نظافة الفم الجيدة مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بانتظام. يمكن لطبيب الأسنان أيضًا المساعدة في تنظيف الأسنان وعلاجات تبييضها.

هل يمكن خلط الفراولة بمكونات التبييض الطبيعية الأخرى؟

بدلاً من مجرد استخدام الكثير من الفراولة، يمكنك استخدام المكونات الطبيعية معها لتعزيز آثار تبييض الأسنان فيما يلي بعض المجموعات التي يمكنك تجربتها.

1. صودا الخبز

إذا قمت بخلط الفراولة المهروسة مع كمية صغيرة من صودا الخبز ، يمكن أن تخلق معجونًا طبيعيًا لتبييض الأسنان.

إن صودا الخبز، وهي مادة كاشطة بشكل معتدل، يمكن أن تساعد في إزالة البقع السطحية على الأسنان.

2. زيت جوز الهند

يقوم زيت جوز الهند بأكثر من مجرد ترطيب بشرتك وشعرك بشكل طبيعي امزجه مع الفراولة المهروسة لصنع غسول فم مبيض طبيعي للأسنان.

يحتوي زيت جوز الهند على حمض اللوريك ، والذي يمكن أن يساعد في تقليل تراكم البلاك وتحسين صحة الفم في نهاية المطاف.

ما هى الطرق الطبيعية لتبييض الأسنان؟

• غسل كمية قليلة من زيت السمسم في فمك لمدة 10 إلى 15 دقيقة يمكن أن يساعد في إزالة الجراثيم والبلاك من الأسنان ، مما يؤدي إلى ابتسامة أكثر إشراقًا.

• حمض الخليك الموجود في خل التفاح يمكن أن يساعد في التخلص من البقع السطحية على أسنانك لكن لا تفرط في تناولها ، لأنها قد تلحق الضرر بمينا الأسنان.

• يمكن أن يساعد الفحم النشط ، وهو مسحوق أسود ناعم ، على امتصاص السموم وإزالة البقع السطحية على الأسنان.