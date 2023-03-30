موقع رانكنج رويالز: فنلندا أسعد دولة فى العالم لعام 2023

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صنف موقع "رانكنج رويالز" تايوان كرابع أسعد دولة فى آسيا والمرتبة 27 فى العالم، وذكرت صحيفة تايوان نيوز أنه في تصنيف السعادة العالمى لعام 2023، صنف موقع رانكنج رويالز فنلندا على أنها أسعد دولة فى العالم، تليها الدنمارك وأيسلندا.

ولفت الموقع أيضًا إلى أن الدول العشر الأقل سعادة في عام 2023 هى: أفغانستان -التى احتلت المركز الأخير فى المرتبة 137- تليها لبنان وسيراليون وزيمبابوى والكونغو وبوتسوانا وملاوى وجزر القمر وتنزانيا وزامبيا، وباستثناء أفغانستان، فإن الدول التسع المتبقية كلها في أفريقيا.

ولإنشاء الترتيب، قام فريق من الباحثين بتقييم 137 دولة بناءً على ستة معايير، وهي: متوسط ​​العمر المتوقع الصحي، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالى، والدعم الاجتماعي، وحرية اتخاذ قراراتك الخاصة في الحياة، وغياب الأعمال، والفساد الحكومي، والعطاء للأعمال الخيرية.. واستطلع الباحثون المشاركين حول مدى السعادة في حياتهم.

وتم بعد ذلك جدولة الدرجات بناءً على الإجابات المبلغ عنها ذاتيًا للأشخاص الذين يعيشون في بلدان مختلفة، وتم حساب تصنيفات السعادة لعام 2023 بناءً على متوسط ​​ثلاث سنوات من 2020 إلى 2022.