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منسق الحوار الوطنى يدعو الكيانات السياسية والنقابية سرعة إرسال مرشحيهم لجلسات اللجان

الخميس، 30 مارس 2023 11:52 م
منسق الحوار الوطنى يدعو الكيانات السياسية والنقابية سرعة إرسال مرشحيهم لجلسات اللجان ضياء رشوان
كتب محمد السيد

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وجه ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني نداء لكل الأحزاب والكيانات السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والتيارات الشبابية والرموز الفكرية والثقافية والقيادات الطبيعية المشاركين في الحوار الوطني، بسرعة إرسال الأسماء المقترح مشاركتها في جلسات لجان الحوار بمحاوره الثلاثة: السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأمانة الفنية للحوار موجهة لرئيسها المستشار محمود فوزي.
 
واوضح المنسق العام أن سرعة إرسال الأسماء مقترنة باللجان والموضوعات المتفرعة عنها، ستتيح لمجلس الأمناء في اجتماعه المقبل في الأسبوع القادم، أن ينجز ترتيب الأسابيع الأولى من جلسات الحوار، الذي اقترح المجلس في جلسته الأخيرة أن يبدأ يوم الاربعاء 3 مايو.
 
 
 

الحوار الوطنى

ضياء رشوان

الاحزاب السياسية

ميعاد الحوار الوطنى



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