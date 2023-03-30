مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى تصادم دراجتين بخاريتين على الطريق الزراعى بسوهاج

سوهاج - محمود مقبو

شهد طريق سوهاج أسيوط الزراعى، أمام قرية الحمادية، وقوع تصادم على الطريق بين دراجتين بخاريتين، نتج عن حادث التصادم مصرع شخصين وإصابة 2 من بينهم سيدة وحالتهم العامة خطرة وغير مستقرة، تم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم رفع أثاره وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى أمام كوبرى الحمادية بين دراجتين ناريتين الأمر الذى نتج عنه وفاة 2 وإصابة 2 وتم نقل الجثتين والمصابين للمستشفى وتم التحفظ على الدراجتين الناريتين محل الحادث.

وبالفحص والمعاينة تبين وقوع مصادمة على الطريق الزارعى أسيوط سوهاج امام كوبرى الحمادية دائر مركز سوهاج بين دراجتين ناريتين نتج عن الحادث إصابة محمد . ا . ف 16 سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وإصابة عبدالله. ع . ع 17 سنة بإشتباه نزيف بالمخ وتوفى أثناء عملية نقله للمستشفى، وإصابة عبدالرحيم . ذ . ع . 51 سنة بنزيف في المخ وتوفى أثناء نقله للمستشفى وإصابة سيدة مجهولة الهوية تبلغ من العمر حوالى 40 سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى.

تم الدفع بالأجهزة المعنية وتم رفع أثار الحادث من على الطريق وتمت إعادة حركة السير على الطريق الزراعى عقب توقفه جزئيا وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.