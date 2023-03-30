مصرع شاب متأثر بطلق نارى بإحدى قرى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

لقي شاب مصرعه إثر إصابته بطلق ناري داخل منزله باحدي قري مركز أبوقرقاص ، في ظروف غامضة، كما توفيت فتاة، وأصيبت أخري بسبب تناول قرص مجهول بطريق الخطأ داخل منزلهما بمركزى ملوى وديرمواس في جنوب محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول "ع.م" 24 عاما، مقيم في إحدي قري مركز أبوقرقاص، إلي المستشفي المركزي جثة هامدة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين وفاة الشاب إثر إصابته بطلق ناري خرطوش بالبطن، في ظروف غامضة، وتم التحفظ علي الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وطلبت استعجال تحريات المباحث الجنائية حول ظروف وملابسات الحادث.

كما تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا بوصول "ا.ق" 17 عاما، طالبة، مقيمة في مدينة ديرمواس، إلي المستشفي المركزي، جثة هامدة، ورجحت التحريات الأولية تناولها قرص مجهول وسام بطريق الخطأ داخل منزلها، وتم التحفظ علي جثتها داخل المشرحة لحين استكمال تحريات المباحث الجنائية.

كما تلقت الأجهزة الأمنية المنيا، إخطارا بوصول "ش.ع" 22 عاما، مقيمة في مركز ملوي إلي المستشفي التخصصي مصابة بغيبوبة تامة وحالتها العامة سيئة، وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين أن المصابة تناولت قرص مجهول بطريق الخطأ داخل منزلها في قرية حوش عطا بجنوب مدينة ملوي، وتم إسعافها داخل المستشفي، وتولت النيابة العامة التحقيق.