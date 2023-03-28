حياة كريمة..صحة المنيا تواصل تنظيم قافلة طبية لأهالى قرية بنى حسن بأبو قرقاص

ونفذت مديرية الصحة 6 قوافل طبية بقرى محافظة المنيا على مدار شهر فبراير الماضى، قرية منبال بمركز مطاى وأولاد الشيخ بمركز مغاغة، والشيخ حسن وقرية نجم بمركز مطاى، برطباط بمركز مغاغة، دروة بمركز ملوى، وأوضح أنه تم توقيع الكشف الطبى على 10 آلا ف و464 حالة، تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات.

واوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، أنه تم عمل 660 تحاليل مختلفة وعمل موجات صوتيه لـ 96 حالة، وأشعة سينية لـ 35 حالة وكشف مبكر للضغط والسكر لـ577 متردد وتحويل للمستشفى 151 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 643 متردد.