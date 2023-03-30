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مصرع شاب بطلق نارى فى مشاجرة بقنا

الخميس، 30 مارس 2023 12:01 م
مصرع شاب بطلق نارى فى مشاجرة بقنا مديرية أمن قنا -أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقى شاب مصرعه، اليوم الخميس، بطلق نارى فى مشاجرة بالأسلحة النارية فى قرية السمطا التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.
 
وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب بطلق ناري إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية في قرية السمطا بمركز دشنا، وتبين مصرع دياب.ع، 30 عامًا، بطلق نارى إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية في قرية السمطا بمركز دشنا.
 
وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا بمقرها المؤقت في فاو، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

 


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