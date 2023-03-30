مصرع شاب أثر طعنة نافذة في القلب خلال مشاجرة في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

لقي شاب بمحافظة بورسعيد، مصرعه، اليوم الخميس، إثر إصابته بطعنة نافذة في القلب خلال مشاجرة بمنطقة تعاونيات الجيزة.

استقبل مستشفى الزهور المركزي، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، الشاب: يوسف طارق محمد، 18 عامًا، جثة هامدة، نتيجة إصابته بطعنة نافذة في القلب خلال مشاجرة بمنطقة تعاونيات الجيزة.

حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.