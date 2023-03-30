مصرع سيدة وشاب وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم على طريق نجع الوحدة بالأقصر

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطارا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري بتصادم سيارتين ملاكي في دراجة نارية توكتوك، مما أسفر عن مصرع مواطنين وهما "محمد النوبي" 27 سنة، و"عديلة عبد الفتاح" 55 سنة، وإصابة 3 آخرين فى الحادث، وتم على الفور استدعاء سيارات الإسعاف ونقل المصابين لمستشفي حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

وكان قد نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، اليوم الثلاثاء، فى إنقاذ كلب سقط فى بيارة صرف صحى بمدينة أرمنت غرب المحافظة، وذلك بمشاركة الأهالى قبل موعد الإفطار بدقائق معدودة، وتم إخراج الكلب من البيارة التى وصل عمقها لأكثر من مترين فى منطقة أرمنت الوابورات.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من أهالي أرمنت الوابورات يفيد بسقوط كلب صغير فى إحدى غرف الصرف الصحى بعمق يزيد عن مترين خلال لهو الأطفال بجانبه، وانتقلت سيارة من رجال الحماية المدنية لموقع الحادث، ونجحوا فى إنقاذ الكلب قبل دقائق من وقت الإفطار، وتمت إعادته لأصحابه من أطفال القرية.