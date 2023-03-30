تموين الأقصر تنهى تجهيزاتها لبدء موسم توريد القمح المحلى أول أبريل المقبل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، عن إنهاء التجهيزات والاستعدادات اللازمة لبدء موسم حصاد المزارعين وتوريد كميات القمح المحلي في الموسم الجديد لعام 2023 الذي يبدأ إعتبارا من 1/4/2023.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر، أنه تم الإنتهاء من التجهيزات لبدء العمل في توريد القمح في شون وصوامع المحافظة بسعة تصل لحوالي 34 ألف طن، وتبخير هذه المواقع التخزينية وإنشاء لجان الاستلام وفرز الأقماح، كما تم رفع درجة الإستعداد التام والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والمواقع والمساحات التخزينية "إسنا وارمنت"، المخصصة لإستقبال موسم توريد القمح وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أن السعة التخزينية بالمحافظة تصل إلى 34000 طن، ويجرى العمل على تم تشكيل لجان استلام الأقماح المحلية وتفعيلها، فيما وجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برفع درجة الاستعداد التام والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والمواقع والمساحات التخزينية المخصصة لاستقبال موسم توريد القمح، وذلك في إطار استعدادات محافظة الأقصر لاستقبال موسم توريد القمح المحلي، وطالب محافظ الأقصر، كافة المسئولين عن موسم توريد القمح، بالتأكد من ضمان تحقيق أعلى معايير جودة التخزين وأعلى معايير الأمن والسلامة حفاظا على الأقماح المخزنة وسلامة العاملين في تلك المواقع مع تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين.

وأضاف الدكتور تامر صلاح، فى بيان صحفى، إنه سيتم متابعة عمليات توريد القمح في صوامع المحافظة مع بدء التوريد فى أول أبريل المقبل بصورة مكثفة من قبل المديرية، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بضرورة استمرارية التنسيق والتعاون بين كافة الاجهزة المختصة لتوفير كافة السبل التي تؤدي الى تسهيل عملية توريد موسم توريد القمح المحلي، موضحاً أن السعة التخزينية بالمحافظة تصل إلى 34000 طن، والمتوقع أن تصل نسبة توريد القمح إلى 100 % من السعة التخزينية.