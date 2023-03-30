مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

وكثّف المستوطنون انتهاكاتهم منذ الصباح الباكر لحرمة المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وأدَّوا طقوسا تلمودية عند الأبواب وفي الساحات، وقرب باب الرحمة.

وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد، وعرقلتهم في طريقهم إلى صلاة الفجر، بعد أن تم إفراغه من المعتكفين ليلا.