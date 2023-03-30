اليوم السابع
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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الخميس، 30 مارس 2023 10:05 ص
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وكثّف المستوطنون انتهاكاتهم منذ الصباح الباكر لحرمة المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وأدَّوا طقوسا تلمودية عند الأبواب وفي الساحات، وقرب باب الرحمة.

وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد، وعرقلتهم في طريقهم إلى صلاة الفجر، بعد أن تم إفراغه من المعتكفين ليلا.

وفى وقت سابق، أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص الحى، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، التى داهمت بلدة "قباطية" جنوب جنين.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت (قباطية)، وداهمت منزل الأسير المحرر يوسف نزال فى محاولة اعتقال شقيقه معتصم، الذي لم يكن متواجدا حينها في المنزل.

بدورها.. ذكرت مصادر طبية أن ثلاثة شبان أصيبوا خلال المواجهات بالرصاص الحي، وتم نقلهم لمستشفيي جنين الحكومي وابن سينا.
وفي سياق متصل.. اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي الزبابدة وجبع، وقريتي مثلث الشهداء ومسلية جنوب جنين.

 


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جنين

اقتحام المسجد الاقصى



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