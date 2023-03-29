وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها بحق الفلسطينيين فى القدس، أثناء دخولهم لأداء صلاة الفجر بالأقصى.

وكانت شرطة الاحتلال قد قررت زيادة ساعات اقتحام المستوطنين الصباحية للمسجد الأقصى نصف ساعة منذ الأحد الماضي، حيث تنتهي في الساعة الـ 11:30 بدلاً من الـ 11:00.

وتتواصل الدعوات للحشد والرباط في المسجد الأقصى لحمايته من مخططات الاحتلال ومستوطنيه، لاسيما في شهر رمضان تزامنا مع انتهاكات الاحتلال في مدينة القدس، وتوعد المستوطنون باقتحامات كبيرة لـ "الأقصى" في "عيد الفصح" اليهودي.

ومن المتوقع أن يشهد المسجد الأقصى المبارك عدوانًا كبيرًا واقتحامات واسعة خلال ما يسمى "عيد الفصح" العبري، الذي يتوافق مع الأسبوع الثالث من رمضان ما بين 6 - 12 أبريل المقبل.