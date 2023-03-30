اليوم السابع
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الخميس، 30 مارس 2023 11:03 م
أكرم القصاص
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محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماع مجلس إدارة صندوقي الخدمة والإسكان بالمحافظة

الخميس، 30 مارس 2023 10:13 م
محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماع مجلس إدارة صندوقي الخدمة والإسكان بالمحافظة محافظ الوادى الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوقي الخدمة والإسكان، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

وتم عرض الموقف المالي لموازنة الصندوقين وأصدر المجلس عدد من القرارات جاء أهمها تخصيص جزء من مخصصات إعمار المساجد بالصندوق للبدء في إنشاء المجمع الإسلامي بمركز باريس والذي تتولى وزارة الأوقاف استكمال إنشاءه، والموافقة على إنشاء عدد من المشروعات الصغيرة بشارع جمال عبد الناصر بالخارجة لتوفير فرص عمل للشباب.
 
كما وجه المحافظ بمتابعة دعم مستحقات صندوق أسر الشهداء، والسماح للمحلات المتعثرة في سداد الإيجار بإنهاء التعاقد مع تحصيل رسوم التأمين، والتشديد على تحصيل رسوم الإيجارات المستحقة للصندوق وعدم تراكمها، وإنذار المتقاعسين عن السداد.
 
 

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