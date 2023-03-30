محافظ المنوفية: نستهدف توزيع 12 ألف كرتونة مواد غذائية ضمن "كتف في كتف"

المنوفية – محمود شاكر

دشن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، فعاليات مبادرة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى "كتف فى كتف"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبالمشاركة مع منظمات المجتمع المدنى لتوزيع كراتين المواد الغذائية والوجبات الساخنة على المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم وتزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك ، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، عدد من المتطوعين ، رئيس حي شرق شبين الكوم.

وتفقد محافظ المنوفية اصطفاف سيارات المبادرة والتي تستهدف توزيع 12 ألف كرتونة مواد غذائية و 38 ألف وجبة غذائية ساخنة لتوزيعها على الفئات الأكثر استحقاقا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بواقع 1200 وجبة يومياً خلال شهر رمضان الكريم ، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل تلك الفئات ولضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم تحقيقاً لأهداف ومحاور التنمية المستدامة.

وفي ذات السياق سلم محافظ المنوفية 35 تروسيكل لعدد من الأسر المستحقة والأكثر إحتياجاً، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل تلك الأسر وتحسين المستوي المعيشي .

وخلال اللقاء أكد المحافظ علي تبنيه كافة المبادرات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تساهم في توفير فرص عمل جادة للشباب، فضلاً عن التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتسهيل الإجراءات اللازمة لإقامة تلك المشروعات لخلق جيل من المستثمرين الشباب، مثمناً الدور البارز الذي تقوم به الجمعيات الخيرية في عملية التشارك والإغاثة وتقديم يد العون لكافة الفئات المستحقة ، موجهاُ القائمين علي الجمعية بعقد لقاء عاجل بهم الأسبوع القادم لبحث سبل التوسع في تنفيذ العديد من الأنشطة الخيرية بما يعود بالنفع العام علي المواطنين .