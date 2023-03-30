محافظ الدقهلية يحيل 10 من مديرى الإدارات ورؤساء الأقسام بميت غمر للتحقيق

الدقهليه شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على استمرار حملات لجان التفتيش والمتابعة للمرور علي جميع مواقع العمل التنفيذى، وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة القطاعات، حيث يتم من خلال هذه اللجان متابعة الأداء والانضباط الإدراى وحسن تقديم الخدمات للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن أعمال لجنة التفتيش والمتابعة التي تم تنفيذها بالمرور علي الإدارات التنفيذية والخدمية برئاسة مركز ومدينة ميت غمر لمتابعة سير العمل بها والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال اطلاع " المحافظ " علي تقرير نتائج أعمال اللجنة الذي عرضه المحاسب باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، والقائم بعمل مدير عام مكتب محافظ الدقهلية، والذي أعده وشارك فيه الحسين البغدادي مدير إدارة المتابعة، وأعضاء اللجنة السيد المحمدي ، ومحمد الطنطاوي ، وسعد عبدالله ، وأيمن محمد ، وعضو من إدارة المركبات بالمحافظة.

و كلف " المحافظ " اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستيفاء العديد من الاحتياجات والمطالب، لعدد من الادرات لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين منها مطلوبات واحتياجات للمركز التكنولوجي لسرعة تقديم الخدمات للمواطنين علي اكمل وجه وتوفير مكان مناسب لانتظار المواطنين المترددين علي المركز ،وسرعة تحصيل المتأخرات من ايرادات الدولة ورفع كفاءة المعدات بالحملة المكانيكية وصيانتها ، وصيانة طفايات الحريق، والتخلص من اصناف الرواكد وفقا للاجراءات المخزنية المتبعة ، وسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المواطنين اصحاب رخص الهدم الذين لم يقدموا ما يفيد انهم قامو بتوريد مخلفات الهدم الي اماكنها المخصصة ، وسرعة مراجعة منظومة الحريق والتأكد من جاهزيتها ووضع خطة للاخلاء وقت الظروف الطارئة حرصا علي مقدرات الدولة وسلامة وحياة العاملين ، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال كافة الملاحظات الواردة بتقرير التفتيش والمتابعة.

والجدير بالذكر ان " محافظ الدقهلية" كان قد اكد علي ضرورة وضع استراتيجية وخطة عمل ثابتة ومفاجئة للمرور والتفتيش علي كافة مواقع العمل بنطاق المحافظة لمتابعة تقديم الخدمات المتميزة للمواطنين وذلك بقطاعات الخدمات والمرافق وكذا الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقري وكافة منافذ تقديم الخدمات للمواطنين وعرض التقارير والنتائج للجان المرور لاتخاذ مايلزم بشأنها فورا.