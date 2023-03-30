وشارك في المظاهرة عدد من المتقاعدين بالجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، للمطالبة بزيادة المعاشات وصرفها بالدولار الأمريكي حصرا وليس بالليرة على أن يتم احتساب المعاش وفقا لسعر منصة "صيرفة" الرسمية، العام الماضي، البالغ 28 ألفا و500 ليرة للدولار الواحد بدلا من السعر الحالى للمنصة البالغ 90 ألف ليرة للدولار الواحد.

وحاول متظاهرون اقتحام أسوار المصرف وقص الأسلاك الشائكة، إلا أن قوات الأمن تصدت لهذه المحاولات.

كما أشعل المتظاهرون النيران في إطارات السيارات القديمة بمحيط المصرف في شارع الحمرا.