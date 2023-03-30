وأفادت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" اليوم الخميس، نقلا عن بيان إدارة برنامج اقتناء وسائل الدفاع بأنه تم إقامة حفل وضع حجر الأساس لبناء الغواصة الرائدة "جانجبوجو-Ⅲ باتشي-Ⅱ" في شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية حيت تم تثبيت أول كتلة تشكل الغواصة على العارضة لأول مرة مضيفة أن المشروع يهدف إلى تطوير غواصة كورية من الجيل التالي لافتة إلى أن كلمة "باتشي" تشير إلى مجموعة من السفن من نفس النوع وكلما زاد الرقم بعد كلمة "باتش"، كلما تحسن الأداء.

وأوضحت أن الغواصة الجديدة تتميز بتحسين القدرات على الكشف عن الأهداف ومعالجتها من خلال تحسين أداء نظامي القتال والسونار، وتعزيز القدرات على الضرب سرا من خلال زيادة عدد أنابيب الإطلاق العمودية كما أنها مجهزة بنظام الدفع الهوائي المستقل(AIP) ونظام بطارية الليثيوم ونظام الإطلاق العامودي، فتتميز بأفضل قدرة عملياتية بين غواصات الديزل.

وأضافت أنه لم يتم الكشف عن عدد أنابيب الإطلاق العمودية التي تطلق صواريخ باليستية تحت الماء، ولكن قالت مصادر إنها مجهزة بما يصل إلى 10 أنابيب، أي أكثر من الغواصة بوزن 3 آلاف طن، المجهزة بـ 6 أنابيب وقالت الإدارة إن الغواصة الجديدة مجهزة بنظام الدفع الهوائي المستقل(AIP) ونظام بطارية الليثيوم ونظام الإطلاق العامودي، فتتميز بأفضل قدرة عملياتية بين غواصات الديزل.

ومن المقرر إطلاق الغواصة الرائدة "جانجبوجو-Ⅲ باتشي-Ⅱ" لأول مرة في عام 2025، وتسليمها إلى القوات البحرية في عام 2027 بعد التحقق من المتطلبات العملياتية من خلال تقييم الاختبار.ومن المقرر بناء ما مجموعه 9 غواصات متوسطة الحجم، بما في ذلك 3 غواصات بوزن 3 آلاف طن، و3 غواصات بوزن 3,600 طن، و3 غواصات بوزن أكثر من 4,500 طن.