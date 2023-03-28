وأوضحت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي (DAPA) - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أن النموذجين الأوليين خضعا لاختبارات منفصلة فوق المياه قبالة الساحل الجنوبي للبلاد بعد إقلاعهما من الجناح الثالث لتدريب الطيران للقوات الجوية في ساشون، على بعد 300 كيلومتر جنوب سول.

وأضافت الإدارة أنه تم استخدام النموذجين الثاني والثالث من KF-21 للاختبارات، وفي الوقت الحالي، تشارك 4 نماذج أولية في اختبارات الطيران بموجب إجراء اختبارات شاملة لـ6 نماذج حتى 2026.

وأشارت إلى أنه تم تصميم الاختبار على النموذج الأولي الثاني للتحقق مما إذا كان يمكن فصل صاروخ اختبار ميتور متوسط المدى جو-جو عن الطائرة دون أية مشكلة، حيث تضمن الاختبار الآخر إطلاق حوالي 100 طلقة من مدفع رشاش تم تثبيته على النموذج الثالث.

وأجرت كوريا الجنوبية حتى الآن أكثر من 150 رحلة تجريبية لنماذج كيه إف-21 الأربعة منذ أول رحلة في يوليو من العام الماضي، حيث تخطط الوكالة لبدء رحلات تجريبية لنموذجين آخرين في النصف الأول من العام في إطار خطة لإجراء 2000 رحلة في المجمل حتى فبراير 2026.