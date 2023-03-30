قومى المرأة بالشرقية يواصل توعية الأهالى بقرى حياة كريمة بمشروع تنمية الأسرة

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، نشاطه بعقد جلسات "الدوار" لنشر رسائل مشروع تنمية الأسرة المصرية داخل 41 قرية، ضمن القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال ندوات التوعية وجلسات الدوار التى يقدمها ممثلون عن مديرية أوقاف الشرقية، بالتنسيق مع عضوات الفرع والمتطوعات.

قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، أنه تم تنظيم جلسة من جلسات الدوار بقرى بمركز الحسينية، واستهدفت تلك الجلسة، التى قدمها ممثلا عن مديرية أوقاف الشرقية، رفقة متطوعات المجلس القومى 100 سيدة ورجل، للحديث عن القضية السكانية والصحة الإنجابية أهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأبناء، منوهة أن ذلك يتم بالتوازى مع تنظيم العديد من الندوات التوعوية، لرفع الوعى فى المجال الاجتماعى والاقتصادى للمرأة فى قرى حياة كريمة، ويأتى ذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقرى حياة كريمة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية، وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الجلسات التوعوية" جلسات الدوار" يستهدف توعية 10 ملايين مواطن بقضايا تنمية الأسرة.

يذكر أنه بلغ إجمالى عدد المشروعات المنفذة فى قرى حياة كريمة بمركز الحسينية، بلغ 140مشروعا بتكلفة قدرها 1.782مليار جنيه، باستهداف أطوال 508 كم، وتم الانتهاء من 80 ترعة وجارى تنفيذ 60 بنسبة تنفيذ 75%، وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن اختيار 41 قرية بمركز الحسينية و741 تابعا، لتخضع لأعمال التطوير من خلال إقامة بنية تحتية جديدة وتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى وإقامة مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية وكبارى وتوصيل غاز طبيعى للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات للأهالى، وتضمنت خطة التطوير 14 قطاعًا منها، إحلال وتجديد شبكات المياه، ومد شبكات جديدة لتوفير مياه الشرب النقية لأهالى القرى التى وقع الاختيار عليها، وإنشاء مدارس لتخفيف الكثافة الطلابية والقضاء على نظام الفترتين والارتقاء بمنظومة التعليم، بجانب إنشاء شبكة غاز للقرى المُستهدفة بالكامل باعتباره أحد المصادر النظيفة للطاقة ورصف الطرق لربط القرى ببعضها وتبطين 7 ترع ورفع كفاءة 13 كوبرى وإنشاء وتجديد وحدات صحية ونقاط إسعاف داخلية، وإنشاء وحدات اجتماعية لاستقبال الأسر محدودة الدخل وإجراء الأبحاث الاجتماعية لها التى تمكنهم من صرف المساعدات المالية المُختلفة.