غلق كلى لكوبرى جاردنيا بطريق السويس 3 أيام .. اعرف التحويلات المرورية

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع بدء تنفيذ بعض أعمال الصيانة لكل من:
- كوبري جاردنيا المار أعلى طريق السويس القادم من طريق السويس اتجاه مناطق ميدان جاردنيا: إجراء الغلق الكلى للكوبرى إعتباراً من الساعة 12 صباحاً يوم الجمعة الموافق 31 مارس وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الأحد الموافق 2 أبريل.
- كوبرى جاردنيا المار أعلى طريق السويس القادم من ميدان جاردنيا اتجاه طريق السويس ومناطق مصر الجديدة: إجراء الغلق الكلى للكوبرى اعتباراً من الساعة 12 صباحاً يوم الجمعة الموافق 7 أبريل وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الأحد الموافق 9 أبريل.
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
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