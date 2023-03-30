اليوم السابع
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عواصف ترابية ونشاط للرياح وارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر

الخميس، 30 مارس 2023 11:46 ص
عواصف ترابية ونشاط للرياح وارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر عواصف ترابية ونشاط للرياح بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شهدت محافظة البحر الأحمر، طقس غير مستقر، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حيث شهدت اغلب مدن المحافظة نشاط للرياح، وعاصفة محملة بالأتربة على أغلب مناطق المحافظة وخاصة فى الطرق الخارجية والمناطق المفتوحة.
 
وشهدت الحالة البحرية سرعة الأمواج وارتفاعها فى المياه العميقة، حيث حذرت محافظة البحر الأحمر السائقين على الطرق الخارجية بتوخى الحذر اثناء القيادة.
 
وتعمل الحركة البحرية بموانئ البحر الأحمر، بصورة طبيعية دون أى تأثير حتى الأن، حيث أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و768 شاحنة و20 سيارة.
 
وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، و439 شاحنة و15 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 329 شاحنة و5 سيارة.
 

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