تعرف على الحركة الملاحية وتداول البضائع بموانئ البحر الأحمر اليوم

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و768 شاحنة و 20 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، و 439 شاحنة و 15 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 329 شاحنة و 5 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي عمان، الحرية2، وبوسيدون، وكان استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل، ودليلة، وغادرت ثلاث سفن وهى عمان، الحرية وبوسيدون اكسبريس.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2600 طن بضائع و 270 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا بينما تغادر السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا، ايلة وبريدج .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1730 راكب بموانيها، وكان اكثرهم وصولا الي مينا سفاجا البحرى من ضبا السعودي .