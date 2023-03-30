عامل ينهى حياة زوجته بسبب خلافات أسرية فى مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل متهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية بمدينة 6 أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها بمدينة 6 أكتوبر.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن عامل أنهى حياة زوجته طعنا بسلاح أبيض، بسبب خلافات أسرية.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.