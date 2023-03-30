عاصفة ترابية تضرب محافظة أسوان وتحجب الرؤية بالمناطق الصحراوية.. صور

وأطلقت محافظة أسوان، تحذيراتها لقائدى السيارات ضرورة توخى الحذر أثناء القيادة على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" وطريق أبوسمبل الدولى بجانب الطرق السريعة والزراعية الأخرى.

كما حذرت المحافظة قائدى البواخر السياحية ضرورة توخى الحذر لحجب الرؤية نسبيا بالمجرى الملاحى لنهر النيل، أثناء عمل المراكب السياحية بين مدينتى أسوان والأقصر.



أتربة



الطقس فى أسوان



حجب الرؤية



طقس أسوان



عاصفة ترابية

وشهدت محافظة أسوان انخفاض فى درجات الحرارة يصل لـ3 درجات عن أمس، وسجلت درجات الحرارة اليوم فى أسوان، العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة.