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عاصفة ترابية تضرب محافظة أسوان وتحجب الرؤية بالمناطق الصحراوية.. صور

الخميس، 30 مارس 2023 09:59 ص
عاصفة ترابية تضرب محافظة أسوان وتحجب الرؤية بالمناطق الصحراوية.. صور طقس اسوان
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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شهدت محافظة أسوان، صباح اليوم، الخميس، عاصفة ترابية غطت أنحاء المحافظة وحجبت الرؤية خاصة بالمناطق الصحراوية وعلى الطرق السريعة، فى طقس متقلب أقصى جنوب مصر.
 
وشهدت محافظة أسوان انخفاض فى درجات الحرارة يصل لـ3 درجات عن أمس، وسجلت درجات الحرارة اليوم فى أسوان، العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة.
 
وأطلقت محافظة أسوان، تحذيراتها لقائدى السيارات ضرورة توخى الحذر أثناء القيادة على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" وطريق أبوسمبل الدولى بجانب الطرق السريعة والزراعية الأخرى.
 
كما حذرت المحافظة قائدى البواخر السياحية ضرورة توخى الحذر لحجب الرؤية نسبيا بالمجرى الملاحى لنهر النيل، أثناء عمل المراكب السياحية بين مدينتى أسوان والأقصر.
 
أتربة
أتربة

الطقس فى أسوان
الطقس فى أسوان

حجب الرؤية
حجب الرؤية

طقس أسوان
طقس أسوان

عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
 

 


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