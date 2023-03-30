ضبط منظفات ومواد غذائية منتهية الصلاحية بحملات تموينية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجارى.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية؛ لإحكام الرقابة على الأسواق، أسفرت عن ضبط 205 علبة سجاير أجنبية مجهولة المصدر، كما تم ضبط أحد محلات السوبر ماركت بداخله 350 عبوة من المنظفات والمبيدات والسلع الغذائية منتهية الصلاحية وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 57 محضرًا تموينيًا، منهم 7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضرًا بيع أزيد من السعر، و12 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر استخدام لافتة باللغة العربية وأوكازيون، ومحضر سلع منتهية الصلاحية غش تجاري، ومحضر عدم الإعلان عن المخازن.

وفيما يخص الرقابة على المخابز البلدية، تم تحرير5 محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، و محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و7 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و14 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن.