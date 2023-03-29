اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 مارس 2023 07:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسماعيلية يعقد اجتماعا تحضيريا للإعداد لمهرجان المانجو

الأربعاء، 29 مارس 2023 06:42 ص
محافظ الإسماعيلية يعقد اجتماعا تحضيريا للإعداد لمهرجان المانجو اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا تحضيريا للإعداد لمهرجان الإسماعيلية للمانجو في دورته الثانية، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام للمحافظة، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، منسق المهرجان، وممثلي الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية "شعبة الخضر والفاكهة، المطاعم"، رابطة منتجي المانجو، والشركة المنظمة للمهرجان. 
 
واستهل محافظ الإسماعيلية الاجتماع، بالتأكيد علي اهمية خروج المهرجان في دورته الثانية بشكل يليق بمحافظة الاسماعيلية ومواطنيها، خاصة بعد النجاح الذي حققه المهرجان في دورته الأولي وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة مقترح خطة الاعداد للمهرجان هذا العام، والذي من المقرر إقامته خلال شهر أغسطس المقبل..
 
وأوضح "بشارة"، أن الهدف من إقامة مهرجان الإسماعيلية للمانجو، هو الترويج و تسويق محصول المانجو الاسماعيلي، بوصفه اهم المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها المحافظة، بجانب الترويج السياحي لمحافظة الإسماعيلية، علاوة علي الترفيه وإدخال السرور علي مواطني الإسماعيلية، المحبين للمهرجانات و يمتازون بالرقي و التحضر والذوق الرفيع.

الاسماعيلية

مهرجان المانجو الثانى

محصول المانجو

محافظة الاسماعيلية

صادرات المانجو



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة