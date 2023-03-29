محافظ الإسماعيلية يعقد اجتماعا تحضيريا للإعداد لمهرجان المانجو

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، اجتماعًا تحضيريا للإعداد ل مهرجان الإسماعيلية للمانجو في دورته الثانية، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام للمحافظة، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، منسق المهرجان، وممثلي الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية "شعبة الخضر والفاكهة، المطاعم"، رابطة منتجي المانجو، والشركة المنظمة للمهرجان.

واستهل محافظ الإسماعيلية الاجتماع، بالتأكيد علي اهمية خروج المهرجان في دورته الثانية بشكل يليق بمحافظة الاسماعيلية ومواطنيها، خاصة بعد النجاح الذي حققه المهرجان في دورته الأولي وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة مقترح خطة الاعداد للمهرجان هذا العام، والذي من المقرر إقامته خلال شهر أغسطس المقبل..

وأوضح "بشارة"، أن الهدف من إقامة مهرجان الإسماعيلية للمانجو، هو الترويج و تسويق محصول المانجو الاسماعيلي، بوصفه اهم المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها المحافظة، بجانب الترويج السياحي لمحافظة الإسماعيلية، علاوة علي الترفيه وإدخال السرور علي مواطني الإسماعيلية، المحبين للمهرجانات و يمتازون بالرقي و التحضر والذوق الرفيع.