اليوم السابع
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ضبط كميات من الدقيق المدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بمركز ناصر بنى سويف

الخميس، 30 مارس 2023 08:14 م
ضبط كميات من الدقيق المدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بمركز ناصر بنى سويف ضبط كميات من الدقيق المدعم
بنى سويف- هانى فتحى

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شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على جودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب فى حصص الدقيق المقررة، والتأكد من إنتاج الخبز بالمواصفات والوزن القانوني، ومراجعة ماكينات الصرف للمخابز للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، والإشراف على ضبط وإزالة مخالفات البناء، ومتابعة منظومة النظافة والتجميل والكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر برئاسة علي يوسف، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ضبط والتحفظ على نصف طن من الدقيق المدعم والمخصصة للمخابز البلدية، والتى تم ضبطها محملة على تروسيكل قبل بيعها بالسوق السوداء، وذلك خلال الحملة الرقابية لإدارة تموين ناصر بقرية إشمنت.
 
بينما واصلت الوحدة أعمال النظافة والتجميل والتي أسفرت عن رفع 50 طن بشارع الإصلاح الزراعي وشارع طراد النيل وشارع النادي الرياضي وشارع السحارة وشارع الجيش بالشناوية وعدد من قرى المركز، كما تم متابعة معارض أهلًا رمضان بقرى المركز.

 


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