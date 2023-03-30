ضبط كميات من الدقيق المدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بمركز ناصر بنى سويف

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر برئاسة علي يوسف، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ضبط والتحفظ على نصف طن من الدقيق المدعم والمخصصة للمخابز البلدية، والتى تم ضبطها محملة على تروسيكل قبل بيعها بالسوق السوداء، وذلك خلال الحملة الرقابية لإدارة تموين ناصر بقرية إشمنت.

بينما واصلت الوحدة أعمال النظافة والتجميل والتي أسفرت عن رفع 50 طن بشارع الإصلاح الزراعي وشارع طراد النيل وشارع النادي الرياضي وشارع السحارة وشارع الجيش بالشناوية وعدد من قرى المركز، كما تم متابعة معارض أهلًا رمضان بقرى المركز.