اليوم السابع
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تعرف على جهود لجنة شئون القرى ونتائج جولاتها الميدانية ببنى سويف

الخميس، 30 مارس 2023 01:22 م
تعرف على جهود لجنة شئون القرى ونتائج جولاتها الميدانية ببنى سويف جانب من الجولات
بنى سويف هانى فتحى

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 ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف التقرير الميداني الشهري للجنة شؤون القرى ضمن برنامج ميداني وجه بتفيذه، والذي يستهدف متابعة مستوى وجودة الموقف الخدمي والمرافق بالقري ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في القطاعات الخدمية والتنموية، وذلك في اطار الدفع بخطة الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين
 
 وبعرض التقرير معاون المحافظ الدكتور محمد جبر والذي شمل قيام لجان المتابعة بزيارة 24 مجلس قروي خلال شهر مارس الجاري، وشملت:باروط وإبشنا بمركز بنى سويف، وميدوم والميمون وإطواب وأبو صير الملق بمركز الواسطى، والنويرة وننا بمركز إهناسيا، ودلهانس وإقفهص وأبسوج وشنرا بمركز الفشن، وبني عدي ودنديل ودلاص والحمام بمركز ناصر، ودشطوط والشنطور ومازورة وبدهل  بسمسطا، وجزيرة ببا وسدس وهلية وطنسا بنى مالو بمركز ببا.

تضمنت الزيارات تفقد عدد من الوحدات الخدمية، وكذا الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بتلك القرى، ومتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بشوارع القرى، ومستوى الخدمات والمرافق بالقرى، والاستماع لمشكلات المواطنين بالقطاعات الخدمية، وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة لها.

من جانبه، شدد المحافظ على استمرار وتكثيف الجولات الميدانية وأهمية المرور على تلك المكاتب الخدمية التي تتعلق بمصالح واحتياجات المواطنين مع إرسال تقرير مصور عن الموقف الخدمي بها.

 

 

 


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