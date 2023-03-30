اليوم السابع
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شاب يقتل ابن عمه خلال مشاجرة بسبب خلافات عائلية بالبحيرة

الخميس، 30 مارس 2023 10:22 ص
شاب يقتل ابن عمه خلال مشاجرة بسبب خلافات عائلية بالبحيرة مشاجره - ارشيفية
البحيرة ناصر جودة

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لقى شاب مصرعه على يد نجل عمه خلال مشاجرة بينهما لخلافات عائلية بمركز كوم حمادة بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع " محمد. ا. ر.  فى العقد الثالث من العمر" مقيم مركز كوم حمادة  على يد ابن عمه "م. ع. ر."  بسبب حدوث مشاجرة بينهما لخلافات عائلية.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت مصرع عامل  على ايد شاب آخر  إثر مشاجرة بينهما بسبب خلافات بينهما بمدينة كفر الدوار بالبحيرة

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين شابين بوسط كفر الدوار أدت إلى مصرع  "علي.خ. ع" 25 سنة عامل على ايدى  "أحمد.ع.ع" 27 سنة بعد طعنه بسلاح ابيض.

تم نقل الجثة  لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام وتحرر عن ذلك المحضر اللازم  تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 


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