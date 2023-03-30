اليوم السابع
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الخميس، 30 مارس 2023 05:36 م
أكرم القصاص
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سفراء دولة التلاوة يحيون مقارئ القرآن الكريم وحلقات التحفيظ عالميا.. صور

الخميس، 30 مارس 2023 04:46 م
سفراء دولة التلاوة يحيون مقارئ القرآن الكريم وحلقات التحفيظ عالميا.. صور مقارئ القرآن الكريم للجمهور
كتب لؤى على

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في إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله، وفي إطار إقامة مقارئ للقرآن الكريم خاصة بجمهور المساجد، وحرص موفدو وزارة الأوقاف المصرية من الأئمة والقراء على إقامة المقارئ القرآنية وحلقات التحفيظ في الدول التي يتم إيفادهم إليها خلال شهر رمضان المبارك، وفي جو إيماني بمسجد عمر بن الخطاب بمدينة فوز دو إيغواسو بدولة البرازيل، عقد القارئ الشيخ محمد منجود الشرقاوي موفد وزارة الأوقاف للمجلس الأعلى للأئمة والشئون الإسلامية بدولة البرازيل وإمام وخطيب بأوقاف الفيوم، مقرأة شهدت إقبالًا كبيرًا وحرصًا على الحضور لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه. 
 
وعلى جانب آخر، عقد الدكتور عيد علي خليفة حسن موفد وزارة الأوقاف إلى المركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام في البرازيل وأمريكا اللاتينية وإمام وخطيب بمديرية أوقاف أسيوط، حلقة لتعليم أحكام التجويد للكبار، كما عقد الشيخ أحمد شرف الدين أحمد موفد وزارة الأوقاف للمركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام بدولة البرازيل وإمام وخطيب بأوقاف الدقهلية حلقة تحفيظ للقرآن الكريم للأطفال والنشء.
 
يأتى ذلك تأكيدا للدور الديني والوطني العام الذي يقوم به سفراء دولة التلاوة المصرية في خدمة كتاب الله (عز وجل) كأحد أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية ودعائم ريادتها في خدمة القرآن الكريم ونشر الفكر الوسطي، داخل مصر وخارجها.
 
سفراء دولة التلاوة المصرية يحيون مقارئ القرآن الكريم للجمهور (1)
 

سفراء دولة التلاوة المصرية يحيون مقارئ القرآن الكريم للجمهور (2)
 

سفراء دولة التلاوة المصرية يحيون مقارئ القرآن الكريم للجمهور (3)
 

سفراء دولة التلاوة المصرية يحيون مقارئ القرآن الكريم للجمهور (4)
 

سفراء دولة التلاوة المصرية يحيون مقارئ القرآن الكريم للجمهور (5)
 

سفراء دولة التلاوة المصرية يحيون مقارئ القرآن الكريم للجمهور (7)
 

 


وزارة الاوقاف

قراء القران

احياء ليالى رمضان

شهر رمضان



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