وقال كوزلوف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الخميس - "ارتفع حجم التجارة بين روسيا وجنوب إفريقيا بنسبة 16.4٪ بنهاية عام 2022 وبلغ إجماليه 1.3 مليار دولار، أعتقد أن الإمكانات أكبر بكثير، تم وضع الشروط المسبقة لتعزيز حجم التجارة".



واعترف الوزير - فى الوقت نفسه - بأن العقوبات غير المسبوقة ضد روسيا تقف فى طريق نمو التجارة.



وأضاف أنه "في ظل هذه الظروف، من الضرورى إيجاد طرق جديدة للتعاون في المجال المالى، وأتوقع أننا سنتمكن من القيام بإجراءات عملية فى هذا المجال فى المستقبل القريب جدا وبناء نظام فعال للمدفوعات".