انطلاق المؤتمر السادس للبحوث الطلابية بكلية الزراعة جامعة القناة 3 أبريل

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن أهمية المؤتمرات الطلابية التى تهدف إلى تدريب الطلاب على المشاركة فى المؤتمرات العلمية مع إبراز ونشر الأفكار الطلاب البحثية فى منتدى علمى، فضلاً عن تدريب الطلاب على النقد العلمى البناء للأبحاث، جاء ذلك على خلفية عقد كلية الزراعة لمؤتمرها الطلابى البحثى فى الثالث من أبريل القادم.

بعنوان الإستدامة الخضراء بين الواقع والمأمول... رؤية مصر 2030

وتُنظم كلية الزراعة جامعة قناة السويس مؤتمرها السادس للبحوث الطلابية بمدرج الدكتور سعيد الشامى بمدرجات الكلية .

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذى الدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة والدكتور محمد الحماحمى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مروة سمير كامل مقرر المؤتمر ومدير وحدة الدعم الأكاديمى.

وفيما يخص محاور المؤتمر، أشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أن المؤتمر يُناقش ثمانية محاور رئيسية هى التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، إستخدام الذكاء الإصطناعي فى المجالات الزراعية المختلفة ، التسويق الإلكتروني والتسويق الأخضر، الإنتاج النباتى والأمن الغذائي تنمية الثروة النباتية والحيوانية والسمكية ،الأراضي والمياة وطرق الرى والتسميد، صحة وسلامة وتكنولوجيا الغذاء والالبان ، إدارة وتنمية المشروعات الصغيرة.

وعن الجوائز ، فقد أعلن الدكتور محمد يس أن هناك جوائز مالية للثلاث مراكز الأولى، لافتاً إلى أن الطلاب المستهدفين هم القائمين بعمل مشاريع تخرج.

بينما أفاد الدكتور محمد الحماحمي أن اللجنة المنظمة تضم كل من الدكتور حمادة صلاح صابر منسق المؤتمر، والدكتور حفصة نور الدين، الدكتور محمود رشدى السيد، الدكتورة خلود جلال، والدكتور عيد حسن سويلم، الدكتور عبد الله سعد الشافعى، والدكتورة سارة محمود حسن، والدكتور يحيى عبد الناصر، والدكتورة أسماء عماد إبراهيم، والدكتور محمود محمد سعيد، والدكتورة ولاء محمد سالمان، والدكتورة أسماء سعود محمد.