رئيس جامعة الإسكندرية: نقدم كل الدعم لجامعة بيروت لما تمثله من انعكاس للعمل العربى

الإسكندرية - أسماء على بدر

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بمناسبة صدور قرار مجلس وقف البر والإحسان بتعيينه رئيساً لجامعة بيروت العربية اعتباراً من سبتمبر القادم.

وأكد فى بيان أن جامعة الإسكندرية ستقدم كافة أوجه الدعم لجامعة بيروت العربية لخدمة الأمة العربية برؤية جديدة ومتميزة، تأتى انعكاساً لحرص الدولة المصرية على دعم التعاون العلمي والأكاديمي مع دولة لبنان الشقيقة لما تُمثله جامعة بيروت العربية درة التاج فى هذه العلاقات، من انعكاس لمبادئ وقيم العمل العربي المُشترك، وروابط تاريخية وأكاديمية فريدة تجمعها بجامعة الإسكندرية، والتي تعمقت منذ إنشاء جامعة بيروت العربية عام 1960، كإحدى مؤسسات وقف البر والإحسان بدعم من جامعة الإسكندرية.

كما هنأ المجلس الدكتورة غادة عبد الوهاب الخياط رئيس مجلس قسم نظم المعلومات والحاسبات الآلية والمدير التنفيذى لمركز الإبتكارات التربوية والتعلم عن بعد بمناسبة انتخاب سيادتها رئيساً للمجلس العلمى للوكالة الجامعية الفرانكوفونية وذلك فى الإجتماع الأول للمجلس فى دورته الحالية والمنعقد فى الثالث عشر من فبراير الماضى فى مونتريال بكندا، وعليه فسيادتها أيضا رئيساً للمجلس العلمى للأكاديمية الدولية للفرانكوفونية العلمية (AIFS) والتى تم إفتتاحها بالرباط فى المغرب فى 21 مارس الجارى، والتى تعد "مشروعا فارقاً " فى عمر الوكالة الجامعية الفرانكوفونية وللفرانكوفونية والدبلوماسية العلمية بشكل أعم.